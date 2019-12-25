Иркутск, , 15:28 — REGNUM Свой первый полёт на аэродроме Иркутского авиационного завода совершил четвёртый лётный экземпляр российского среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера МС-21. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба корпорации «Иркут».

»Двадцать пятого декабря 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) состоялся первый полёт четвёртого самолёта МС-21−300, предназначенного для лётных испытаний», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что время первого полёта составило 1 час 40 минут, и что он проходил на высоте порядка 3 тыс. метров при скорости около 500 км/час.

Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина, которые доложили по его итогам, что задание выполнено полностью, полёт прошёл в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что вывод на рынок нового российского лайнера МС-21 потребует до 13,7 млрд рублей государственных средств.