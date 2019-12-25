Пекин, , 15:26 — REGNUM Продажи нового кроссовера Cowin Showjet в Китае стартуют в феврале 2020 года. Об этом сообщается на китайском портале Auto.cri.cn

Новинка разработана на основе Chery Tiggo 5x, известного в России как Tiggo 4.

Внешне Cowin Showjet похож на базовую модель. Выделяется авто «парящей» крышей, новым капотом, иным передним бампером, улучшенным головным светом и необычной решёткой радиатора с хромированными горизонтальными планками.

Салон же Showjet значительно отличается от Tiggo 5x. Так, внутри автомобиля имеются модернизированная передняя панель, цифровая приборная панель, фирменный двухспициевый руль и современный рычаг коробки передач.

Напомним, в ноябре 2019 года в России было приобретено 607 моделей Chery. Это больше, чем в ноябре 2018 года в два раза.

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