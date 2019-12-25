Москва, , 12:59 — REGNUM В сети появились патентные изображения отечественного родстера, спроектированного ООО «Конструкторское бюро молодежи «Национальный родстер». Информация об этом появилась в открытой базе Института промышленной собственности России.

Пока можно делать первые выводы об экстерьере авто, типе кузова, принадлежности к классу и его размерах. Судя по изображениям, в будущем в России может появиться отечественный трехдверный автомобиль с откидную крышей, выполненной из мягкой ткани. Спереди у него будут фары необычной формы, которые неплохо вписываются в стиль автомобиля.

На дверях водителя и пассажира имеются большие выштамповки заканчивающиеся жабровидной щелью на задней двери. Задняя часть родстера смотрится довольно мощно и агрессивно.

На изображениях модели видно, что она снабжена низкопрофильной спортивной резиной.

Данных о технических характеристиках автомобиля пока нет.

Ранее АвтоВАЗ сертифицировал новую специальную версию Lada Largus для полиции. Модель создана специально для транспортировки полицейских со служебными собаками. Авто оснащено бензиновым агрегатом мощностью 87 или 106 л. с. объёмом 1,6 л.

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