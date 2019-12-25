Днепропетровск, Украина, , 10:53 — REGNUM В Днепропетровской области Украины на полигоне проходят испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана», сообщило 25 декабря специализированное издание «АрмияInform».

По данным журналистов, из орудия произвели гидровыстрел, планируется стрельба инертными и боевыми снарядами.

Напомним, САУ «Богдана» является первой украинской артсистемой, калибр которой соответствует стандарту НАТО 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Михаил Жирохов скептически высказался о перспективах данного оружия, отметив, что на Украине не производят снаряды калибра 155 мм.

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