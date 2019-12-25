Берлин, , 10:41 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил модель M8 Gran Coupe лимитированной серии First Edition. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Серийное производство рестайлингового купе BMW M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition начнётся в марте 2020 года. Это будет ограниченная серия в количестве 400 экземпляров. Стоимость автомобиля из этой серии составит 230 тыс. долларов (около 14,3 млн рублей).

Первые восемь моделей новинки уже сошли с конвейера. Это особые авто из серии — в отличие от остальных моделей они содержат несколько эксклюзивных фишек.

Экстерьер новинки выполнен в духе концептуальной модели M8 Gran Coupe, которая была представлена в марте прошлого года на автомобильном салоне в Женеве. Седан BMW имеет эксклюзивный цвет кузова Aurora Diamond Green Metallic, он сочетается с акцентами из золотой бронзы.

Кроме того, автопроизводители укомплектовали модель фирменной фальшрадиаторной решёткой. Она обрамлена рамкой золотистого цвета. На передней стойке лазером выгравирован номер авто в серии, а на дверных порогах есть надпись «BMW Individual Manufaktur». На задней двери модели расположился значок «1 из 8».

Ранее стало известно, что компания BMW прекратила продажи и производство некоторых мощных моделей M-серии из-за неправильной установки жгута проводов трансмиссии. Такое расположение проводов может быть причиной повреждения некоторых компонентов коробки передач, а, следовательно, может привести и к самопроизвольному переключению трансмиссии в нейтральное положение.

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