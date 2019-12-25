Берлин, , 10:24 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen дал название полностью электрическому фургону новой линейки. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Концепт с рабочим названием Volkswagen ID. Buzz наконец получил своё имя — Volkswagen ID.7. По имеющейся информации, данный электрокар появится на авторынке не ранее 2022 года, а премьера серийной версии концепта произойдёт в 2021 году.

Авто сможет проехать на одном заряде порядка 600 км. Мощность агрегата новинки будет порядка 364 л. с.

Ожидается, что электрофургон получит двухмоторную компоновку на переднюю и заднюю оси. Таким образом, автомобиль получил интеллектуальную систему привода 4×4.

Вполне возможно, что серийный фургон может получить несколько модификаций с разным запасом хода и разной производительностью, а также различные комплектации.

Самая дешёвая модель будет стоить 45 000 евро (около 3 млн рублей).

Ранее в компании Volkswagen заявили о своих планах стать мировым лидером по производству электромобилей. Через семь с небольшим лет автопроизводитель планирует произвести 22 млн электрокаров. В компании надеются, что к этому времени им удастся расширить модельный ряд до 70 вариантов.

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