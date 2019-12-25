Берлин, , 10:01 — REGNUM Немецкое ателье AC Schnitzer модернизировало универсал BMW 3 серии Touring 2020. Об этом сообщается на сайте FormaCar.

Для универсала в ателье был разработан аэродинамический обвес и более производительная регулируемая подвеска. За доплату тюнеры могут увеличить максимальную мощность мотора авто.

Новый обвес включает в себя передний сплиттер, стильные боковые «юбки» и новый задний спойлер, установленный на крыше. Стоит отметить, что все эти дополнения придают машине весьма агрессивный вид.

«Обута» модель в 19-дюймовые либо в 20-дюймовые колёсные диски. Кроме того, специалисты ателье снабдили новинку алюминиевыми аксессуарами. Среди них элементы коробки передачи, педали и специальный держатель для ключей.

Установленная в рестайлинговое авто спортивная подвеска может опускать универсал на 25 мм, а модернизированный дизельный двигатель имеет мощность в 315 «лошадей». Бензиновые версии 320i, 330i и флагманского исполнения M340i xDrive будут иметь производительность 374 л. с.

Ранее компания BMW провела в КНР отзывную кампанию 312 281 автомобиля из-за дефекта топливного бака. Данная неисправность может стать причиной протечки топлива и возгорания машины.

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