Амстердам, , 09:40 — REGNUM Университет г. Маастрихт в Нидерландах 24 декабря подвергся кибератаке с помощью т.н. вируса-вымогателя. Некоторые сайты оказались недоступными. Мейл также испытывает трудности. В атаке используется вирус-вымогатель, жертвами которого ранее уже стал ряд учреждений по всей Европе.

Вирус-вымогатель блокирует доступ к компьютерной системе, после чего хакеры требуют от жертвы выкупа для восстановления исходного состояния. Предприятия и учреждения всё чаще становятся жертвами такого рода кибератак.

В университете Маастрихта подчеркнули, что научные данные хранятся в отдельной защищённой системе.