Москва, , 08:56 — REGNUM Концепцию однопилотного управления рассматривают создатели перспективного российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929. Об этом сообщил начальник научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — заместитель главного конструктора по аэродинамике Александр Долотовский в интервью журналу «Горизонты».

По его словам, в настоящее время специалисты рассматривают вариант однопилотной кабины, а также думают над концепцией «пилот как навигатор». В этом случае полёт происходит в автоматическом режиме, а пилот занимается только его планированием. Это наиболее трудная задача сегодня для лётного экипажа.

Переход на эту концепцию возможен по мере аппаратной и законодательной готовности, он может произойти к 2030 году в соответствии с трендом на роботизацию процессов управления. Пока предполагается, что в самолёте будут два пилота, однако в дальнейшем кабину переоборудуют.

«Но при этом сами пилотажные характеристики будут настолько простыми, что человек с минимальной подготовкой сможет управлять самолетом», — сказал Долотовский.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай вместе работают над созданием лайнера CR929, способного конкурировать с европейским брендом Airbus и американским Boeing. Самолёт сможет принять на борт 250−300 пассажиров.

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