Москва, , 06:25 — REGNUM Решение покинуть российский рынок из-за принятия в РФ закона о предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты и компьютеры невыгодно для американской компании Apple. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Глава Минпромторга считает, что из-за финансовых интересов Apple не уйдет из РФ. Министр отметил, что российский рынок смартфонов сейчас наиболее перспективный, но Apple занимает на нем пока второстепенные позиции. Именно поэтому, по мнению Мантурова, Apple будет продолжать работу в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продаж в России электронной техники без установленного российского программного обеспечения.

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