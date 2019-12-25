Сеул, , 03:58 — REGNUM Защитное покрытие дисплея нового складного смартфона компании Samsung может быть сделано из стекла. Об этом 24 декабря сообщила инсайдерская Twitter-страница Ice Universe.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1209422857668681728

Известно, что ранее Samsung зарегистрировала торговую марку Samsung Ultra Thin Glass. Согласно утекшей в сеть информации, в новом смартфоне компания впервые использует ультратонкий стеклянный гнущийся экран, который, как ожидается, в отличие от пластикового кардинально решит проблему «морщин» в месте сгиба.

Напомним, в ноябре 2019 года Samsung запустил продажи обновлённого складного смартфона Galaxy Fold в Китае. В России эти устройства начали продавать в октябре 2019 года.

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