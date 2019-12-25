Москва, , 03:45 — REGNUM Вывод на рынок нового российского лайнера МС-21 потребует до 13,7 млрд рублей государственных средств, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям».

По его словам, для крупнейших авиационных проектов России — Sukhoi Superjet и МС-21 — сформирован бюджет на ближайшие года. В частности, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ним министерство планирует в 2020—2022 годах направить 56 млрд рублей, на поддержку лизинга — 29,5 млрд рублей и еще 22,1 млрд рублей будут направлены на формирование системы послепродажного обслуживания.

«На организацию условий для вывода на рынок МС-21 — — до 13,7 млрд рублей», — сказал Мантуров.

МС-21 — новейший российский узкофюзеляжный пассажирский самолет. Предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017 года. Серийный выпуск самолета планируется начать в конце 2020 года.

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