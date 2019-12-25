Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Рейтинг из десяти самых продаваемых в третьем квартале смартфонов раскрыли аналитики компании Counterpoint Research. Об этом 24 декабря сообщает портал 9to5mac.com.

Самым популярным смартфоном в мире оказался iPhone XR. На его долю приходится три процента от всех продаж. Второе и третье место — у Samsung Galaxy A10 и A50. На эти гаджеты приходится 2,6% и 1,9% рынка соответственно. Четвертую строчку занял Oppo A9.

Также в списке оказались: iPhone 11 (пятое место), Oppo A5s и Oppo A5 (шестая и седьмая строчки), Samsung Galaxy A20 (восьмое место), Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30 (девятая и десятая строчки рейтинга).

На эту десятку приходится около 17 процентов от всего рынка смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Reuters, ссылаясь на брокерскую компанию Credit Suisse, распространило информацию о том, что продажи смартфонов iPhone в Китае в ноябре упали на 35% по сравнению с октябрем.

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