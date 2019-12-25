Москва, , 01:34 — REGNUM Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет. Об этом 24 декабря заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В среднем мы, наверное, говорим, о полутора-двух годах проектирования. И три-четыре года — строительство», — сказал он.

По его словам, подобный проект придётся реализовать «с нуля», поэтому за меньшие сроки российские судостроители не управятся. Рахманов отметил, что ничего сложного в создании такого специализированного судна нет, особенно после того, как Россия справилась со строительством атомного ледокола и нефтяной платформы «Приразломная».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарская компания Allseas Group, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке работ. Этому предшествовали угрозы санкций со стороны США.

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