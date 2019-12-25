Москва, , 01:00 — REGNUM При создании перспективных комплексов ПВО разработчики закладывают новые физические принципы их работы, сообщил 24 декабря начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная Звезда».

«В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время», — сказал Леонов.

Отметим, что оружие на новых физических принципах предполагает использование технологий, которые ранее в области обороны и безопасности не применялись. К ним, в частности, могут быть отнесены лазеры, СВЧ-излучение, электромагнитное излучение, ряд других.

Читайте также: Путин: России нужны новые виды БПЛА, лазерных и гиперзвуковых систем