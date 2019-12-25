Москва, , 01:02 — REGNUM Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что по итогам эксперимента система С-300 оказалась в состоянии ликвидировать гиперзвуковые цели, сообщает 25 декабря газета «Красная звезда».

Леонов отметил, что сейчас важно обеспечить безопасность войсковых группировок и тыловых объектов от поражения гиперзвуковым оружием противника и целями сложных траекторий.

Также он заявил, что возможность зенитно-ракетной системы С-300В4 бороться с такими целями теперь подтверждена экспериментально.

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