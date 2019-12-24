Москва, , 16:58 — REGNUM Ракета-носитель «Протон-М» с российским гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» успешно запущена с космодрома «Байконур». Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Роскосмоса.

Как уточняется, ракета с разгонным блоком «ДМ-03» была запущена со стартовой площадки №81 космодрома в 15:03 по московскому времени.

Отмечается, что все этапы полёта ракеты прошли в штатном режиме. Спустя 585 секунд после старта головной блок отделился от третьей ступени, после чего разгонный блок продолжил выведение космического аппарата на целевую орбиту.

Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения космического аппарата составит 6 часов 37 минут, говорится в сообщении.