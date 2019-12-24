Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Военно-воздушные силы США вновь разрешили заправочным танкерам Boeing KC-46A Pegasus перевозить пассажиров и грузы. Запрет был снят после приёмки модернизации грузовых шлюзов данного самолёта у компании Boeing. Об этом пишет новостной ресурс Flight Global.

ВВС США объявили в сентябре 2019 года, что во время испытательных полётов несколько замков крепления грузового пола вышли из строя и были разблокированы. ВВС США приостановили грузовые и пассажирские рейсы в качестве меры предосторожности.

Перевозка грузов и пассажиров является второстепенной миссией для KC-46A. Основное предназначение KC-46A — дозаправка самолётов ВВС США в воздухе. Однако эту функцию он пока выполнять не может.

У KC-46A есть два оставшихся недостатка первой категории. Речь идёт о проблеме с его камерой стрелы, называемой системой дистанционного видения, которая иногда выдаёт искаженное изображение. Кроме того, есть проблема с правильным подключением его заправочной стрелы к более легким самолётам, таким как A-10 Thunderbolt.

Недостаток первой категории — это проблема, которая может привести к смерти или тяжёлым травмам, к потере или серьёзному повреждению системы оружия, критически ограничивает возможности боевой готовности подразделения, использующего оружие.

ВВС США ожидают, что компания Boeing исправит эти недостатки и завершит полную модернизацию всех самолётов к марту 2020 года. КС-46А должны заменить в устаревшие заправщики Boeing КC-135. Всего ВВС США собираются заказать 179 самолётов КС-46А. На данный момент в строю находится уже 27 самолётов KC-46A.