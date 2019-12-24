Вашингтон, , 15:36 — REGNUM ВМС США заключили контракт с компанией Raytheon на обновление программного обеспечения эсминца DDG 1000 класса Zumwalt. Общая стоимость контракта 16 миллионов долларов. Работы должны быть выполнены к июню 2021 года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence-blog.com.

Эсминец DDG 1000 был передан ВМС США не так давно — 16 октября 2016. Он находится под оперативным контролем 3-го флота США. 3-й флот возглавляет военно-морские силы США в Тихом океане. Свои действия он координирует с 7-м флотом США.

DDG 1000 является головным кораблём проекта Zumwalt. Он обошёлся американским налогоплательщикам в 4,4 миллиарда долларов. Изначально американский флот планировал заказать 32 таких эсминца. Но со временем их количество уменьшилось до трёх.

По состоянию на 2016 год стоимость строительства всех трёх кораблей оценивалась в 12,73 миллиарда долларов. В то же время полная стоимость программы, которая включает в себя и затраты на исследования и разработку, составляет до 22,5 миллиарда долларов.