Москва, , 14:11 — REGNUM В ближайшие пять лет в России будет произведено 27 спутников ГЛОНАСС. О таких планах компании «Информационные спутниковые системы», которая входит в госкорпорацию «Ростех», заявил генеральный директор предприятия Николай Тестоедов.

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Руководитель предприятия отметил очень большой объём работ у ИСС на ближайшие годы.

«Абсолютная уверенность в том, что загрузка предприятия есть и по 2025 год, в соответствии с Федеральной космической программой, по 2027 год — в соответствии с Государственной программой вооружения», — заявил Тестоедов в интервью газете «Сибирский спутник».

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Он добавил, что концепция ФЦП «Глонасс» по 2030 год буквально вчера обсуждалась на совещании в Роскосмосе.

«Только одних ГЛОННАССов по 2025 год нам надо сделать 27 штук», — уточнил руководитель предприятия.

Добавим, что на сегодняшний день в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС находятся 28 космических аппаратов, 22 из которых используются по целевому назначению.

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