Москва, , 12:42 — REGNUM «Падение истребителя Су-57 в ходе испытаний 24 декабря — это неприятный факт, в то же время хорошо, что пилот успел катапультироваться и остался жив и невредим», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал авиационную катастрофу под Комсомольском-на-Амуре.

«Важная деталь — упавшая боевая машина принадлежала заводу-изготовителю и была первым серийным истребителем Су-57. В течение недели была запланирована её передача в ВКС РФ. И это плохо. Данный инцидент, конечно же, срывает график поставки серийных машин в войска», — добавил эксперт.

По словам Васильева, вторая серийная машина по графику должна поступить в войска в 2020 году, далее пойдёт кратное увеличение их производства. По действующему контракту Вооружённые силы РФ до 2028 года должны получить 76 таких самолётов.

Владимир Васильев отметил, что с причинами катастрофы будет разбираться специальная комиссия, и она сделает своё заключение. «Кроме того, инцидент говорит и о том, что завод-изготовитель не формально подходит к заводским испытаниям новой авиационной техники. Лучше выявить возможные неисправности до передачи истребителя в войска», — сказал эксперт.

ИА REGNUM ранее сообщало, что причиной аварии, по предварительной информации, стал технический отказ в системе управления самолётом, по всей вероятности произошёл сбой в управлении хвостовым оперением.