Москва, , 12:25 — REGNUM Японская автокомпания Nissan зарегистрировала в российском патентном бюро дизайн седана Sentra нового поколения. Документ о регистрации размещён на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

Модель Sentra ушла с авторынка России в 2017 году. Теперь же обновлённая версия авто может появится в салонах дилеров марки в России.

Дебют данной модели состоялся в ноябре текущего года на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль стал более стильным. Автопроизводители снабдили модель узкими фарами на светодиодах и массивной радиаторной решёткой V-Motion.

Внутри седана размещены новые сиденья, улучшенная приборная панель с более крупным дисплеем бортового компьютера, а также новая мультимедиа система с тачскрином размером 8 дюймов с функцией управления голосом.

Кроме того, новинка получает независимую заднюю подвеску, что положительно сказалось на плавности хода машины.

Ширина нового Nissan Sentra прибавила 52 мм (до 1 815 мм), а колесная база увеличилась на 12 мм (до 2 712 мм).

Пока известно об одном агрегате, который получит новинка — 149-сильный двухлитровый «атмосферник». Он будет работать с вариатором Xtronic.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре текущего года самым продаваемым авто японской марки Nissan в РФ стал кроссовер Nissan Qashqai. За прошлый месяц в России было куплено 5 113 автомобилей данного бренда, что на 32% меньше прошлогоднего результата.

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