Берлин, , 11:51 — REGNUM Немецкая автокомпания Volkswagen разработала электрокроссовер E-Tharu с запасом хода 300 км. Об этом 24 декабря сообщает портал NJCAR.RU.

Новый автомобиль является модификацией бензиновой версии модели Tharu. В качестве агрегата у автомобиля электрическая силовая установка максимальной мощностью 136 «лошадей». Без подзарядки автомобиль может проехать 300 км пути.

E-Tharu построен на той же платформе что и модель Skoda Karoq. Это сказалось на размерах кроссовера. Его длина равна 4 453 мм, а ширина — 1 841 мм. Однако несмотря на относительно небольшие размеры, салон машины будет достаточно просторным за счет большой колесной базы, которая составит 2 680 мм.

Отмечается, что модель будет иметь целый комплекс систем активной и пассивной безопасности. Кроме того, в кроссовере автопроизводители предусмотрели беспроводную зарядку смартфона. Салон же будет обтянут кожей, а крыша станет панорамной.

Премьера электрического кроссовера ожидается в начале 2020 года.

Напомним, за одиннадцать месяцев 2019 года в РФ было куплено 6885 единиц легких коммерческих машин немецкого автопроизводителя Volkswagen, что на 1,2% выше результата продаж прошлого года.

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