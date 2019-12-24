Пекин, , 11:16 — REGNUM Сеть мобильной связи пятого поколения 5G покроет все города окружного уровня до конца 2020 года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Все города страны окружного уровня, как ожидается, получат сети 5G уже до конца 2020 года. Китай одобрил коммерческое использование 5G в качестве технологии беспроводной связи в июне текущего года, задавшись целью подстегнуть потребительский энтузиазм и ускорить технологическое развитие во различных сферах.

Порядка 126 тыс. базовых станций 5G было создано по всей стране на данный момент. Отгрузки 5G-смартфонов при этом превысили 8,355 млн единиц за прошедшие 11 месяцев. Около 24 новых моделей телефонов было выпущено за этот период, при чем некоторые из них уже стоят менее 2000 юаней ($285,3).

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