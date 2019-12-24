Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Британская автокомпания McLaren завершила программу ездовых тестов супергибрида Speedtail, получив максимальный результат скорости 403 км/ч. Об этом 24 декабря сообщается на сайте CarGuide.ph.

Тестовую модель испытывал Кенни Брек на образце XP2 в США на взлётно-посадочной полосе Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Сообщается, что результат 403 км/ч на испытаниях был достигнут 30 раз. Стоит отметить, что это рекордная скорость для дорожных McLaren.

Таким образом, в скором времени на автопредприятии McLaren Production Centre в Великобритании начнётся производство первой партии товарных гибридов. Однако партия авто будет ограничена 106 единицами.

По предварительной информации, выпуск новинки произойдёт не ранее февраля 2020 года.

Напомним, автомобиль из лимитированной версии Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss был выставлен в Дубае на продажу за 2,55 млн долларов (около 163 млн рублей). Это один из 75 выпущенных экземпляров данной серии. Сообщается, что модель названа в честь сэра Стирлинга Моса, который победил в 1955 году в гонке на выносливость «Тысяча миль».

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