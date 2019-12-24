Вашингтон, , 09:50 — REGNUM В американской компании IBM придумали замену кобальту и никелю в аккумуляторных батареях. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Новый тип аккумуляторов, в которых нет тяжелых металлов, разработали в лаборатории IBM Research. Эти элементы заменяют специальные материалы, которые были получены из морской воды.

Финальные тесты новых аккумуляторов подтвердили предположения о том, что их можно применить взамен классических литий-ионных батарей. Более того, новые батареи обладают гораздо лучшими показателями. У них более быстрая скорость зарядки, большая плотность хранения энергии, большая производительность и меньшая себестоимость. Кроме того, у новых батарей ниже вероятность воспламенения.

Сообщается, что для получения аккумулятора учёные применили технологию «семантического обогащения».

В итоге был получен экземпляр аккумулятора, который заряжается до 80% за 5 минут. Его энергетическая эффективность составила свыше 90%, а максимальная производительность — 10 тыс. ватт на литр.

Напомним, дизайнер Ларс Бур разработал футуристический дизайн гаража с чертами пикапа Tesla. Гараж предназначен специально для модели Tesla Cybertruck. Называется проект Cybunker. Площадь спроектированного «бункера» составляет порядка 1800 квадратных футов (около 167 квадратных метров). На его крыше размещены солнечные панели для обеспечения помещения электричеством.

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