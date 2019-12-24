Москва, , 08:48 — REGNUM В «неориентированном» полёте оказался спутник «Метеор-М» №2−2 после попадания в него предположительно микрометеорита. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Как следует из сообщения, нештатная ситуация была зафиксирована на космическом аппарате (КА) 18 декабря. Под внешним воздействием КА «изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей», после чего самостоятельно перешёл в режим энергосбережения.

После того, как дезориентированный спутник оказался в зоне российский наземных средств управления, с ним была восстановлена связь и начаты работы по восстановлению работоспособности: гашение угловых скоростей, восстановление штатной ориентацию, получение необходимой телеметрической и целевой информации.

В настоящее время спутник «Метеор-М» №2−2 восстановил ориентированный полёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря гидрометеорологический спутник «Метеор» №2−2 признан годным для решения целевых задач по итогам лётных испытаний.

На целевую орбиту спутник был выведен 7 июля 2019 года. В его задачи входит контроль озонового слоя и радиационной обстановки вокруг Земли, мониторинг морской поверхности и ледовой обстановки.

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