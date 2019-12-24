Тольятти, Самарская область, , 08:12 — REGNUM АвтоВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для новой спецверсии Lada Largus для полиции. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Спецавтомобиль создан для транспортировки полицейских со служебными собаками. В ОТТС прописано, что новая модификация Largus для полиции имеет бензиновые двигатели производительностью 87 или 106 л. с. рабочим объёмом 1,6 л. Кроме того, для авто предусмотрен вариант с силовой установкой на сжатом природном газе.

Начиная с базовой комплектации модель имеет воздушную подушку безопасности водителя, а также систему ЭРА-ГЛОНАСС. За доплату спецверсию Largus можно оборудовать кондиционером, подушкой безопасности для переднего пассажира и боковыми подушками безопасности.

Кроме того, автопроизводитель снабдил авто электроблокировкой дверных замков, бортовым компьютером, аудиосистемой, навигацией и помощником при парковке.

На крыше у нового Largus размещена светоакустическая панель.

Напомним, за одиннадцать месяцев текущего года в РФ было куплено 326,65 тыс. машин компании АвтоВАЗ. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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