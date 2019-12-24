Циолковский, Амурская область, , 03:47 — REGNUM 23 декабря специалисты космодрома «Восточный» приняли и выгрузили на специальной площадке хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома четвертый, пятый и шестой этажи Кабель-заправочной башни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФГУП ЦЭНКИ.

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Для транспортировки её составных частей в Приамурье было задействовано 7 низкорамных тралов. Первый и третий этажи башни пришли на космодром в октябре, поставка остальных составных частей согласно графика завершится до конца 2021 года.

Кабель-заправочная башня входит в состав наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Ангара». Башня будет состоять из 17 этажей, а ее высота — 66 метров. Башня предназначена для использования в качестве средств подвода (отвода) к ракете необходимых коммуникаций, ее ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о возможности разрушения некоторых недостроенных объектов космодрома «Восточный».