Лондон, , 23:51 — REGNUM В мире продано уже более 30 млн экземпляров Raspberry Pi. Об этом 23 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Сооснователь Raspberry Pi Эбен Аптон написал на своей странице в Twitter, что 30-миллионный экземпляр устройства компания продала ориентировочно 3 декабря 2019 года. Издание отмечает, что по этому показателю Raspberry Pi обогнала домашний компьютер Commodore 64, который считается одним из бестселлеров ПК-платформы.

Напомним, на время выпуска в мире было продано более 15 млн экземпляров Commodore 64. Продажи первой версии Raspberry Pi стартовали в апреле 2012 года. В зависимости от модели и версии цена одноплатного компьютера составляет от $10 до $55.

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