Москва, , 21:56 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» планирует до 2033 года ввести в эксплуатацию три ледокола типа «Лидер», сообщает 23 декабря телеканал «Звезда».

По информации телеканала, о таких намерениях сообщается в плане развития инфраструктуры Северного морского пути, утвержденном правительством России.

В частности, головной ледокол проекта «Лидер» войдёт в строй в декабре 2027 года, первый серийный корабль этого типа — в декабре 2030 года, а второй в серии и третий по счёту введут в эксплуатацию в декабре 2032 года.

Серия ледоколов проекта «Лидер» будет строиться на стапелях дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», создание которого осуществляется на данный момент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика» успешно завершил этап ходовых испытаний. Ещё два корабля этого типа, «Сибирь» и «Урал», строятся в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.

Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин заявил, что к 2035 году российский арктический флот будет иметь в своём составе не менее 13 тяжелых ледоколов.

Читайте ранее в этом сюжете: Арктика: кто хозяин Северного морского пути?