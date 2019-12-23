Москва, , 19:02 — REGNUM Новый российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост-Р» вышел на этап государственных испытаний, сообщает 23 декабря «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.

По его словам, испытания начнутся на экспериментальном аэродроме «Салка» в Свердловской области, специально оборудованном для испытаний беспилотников. Они будут продолжаться несколько месяцев.

Впервые разведывательный беспилотник «Форпост-Р» поднялся в воздух в мае 2019 года.

Справка: тактический беспилотник «Форпост» представляет собой лицензионную копию израильского БПЛА Searcher MkII и выпускается Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) в рамках контракта, заключенного в 2010 году между Israel Aerospace Industries (IAI) и компанией «Оборонпром».

Аппараты полностью локализованы под производство в России, а также модернизированы под требования российских военных с учётом опыта боевых действий в Сирии.

Беспилотник способен работать в воздухе до 18 часов на удалении до 400 км от оператора. Он оснащён оптико-электронной системой разведки и наблюдения с лазерным дальномером на гиростабилизированной платформе.

Первые поставки БПЛА «Форпост-Р» в войска могут начаться в 2020 году.

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