Архангельск, , 17:58 — REGNUM Процесс вывоза мусора в Архангельской области будут контролировать с помощью автоматизированной системы «Управление отходами». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Система позволит в режиме онлайн отслеживать маршруты движения мусоровозов, которые оснащены системой ГЛОНАСС, а также вести учет всего вывезенного мусора с мест накопления и объемов размещенного мусора на полигонах.

Диспетчеры регионального оператора также будут отслеживать качество уборки контейнерных площадок — водитель мусоровоза должен будет не только выгрузить мусор, но и отправить фото площадки «до» и «после» уборки.

Напомним, 1 января 2020 года в Архангельской области деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области будет осуществляться региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».

Как сообщало ИА REGNUM, максимальный тариф за вывоз мусора в регионе составит н более 120 рублей в месяц с одного проживающего для жителей крупных городов региона, не более 73 рублей она должна быть для городов с численностью жителей до 12 тысяч человек и не выше 52 рублей с человека — в деревнях и селах.

Читайте также:

Архангельские оппозиционеры посчитали льготные тарифы на ТКО завышенными