Рига, , 17:27 — REGNUM Министерство обороны Латвии подписало контракт на приобретение беспилотных летательных аппаратов латвийской компании UAV Factory, сообщил 23 декабря портал LSM.

UAV Factory, согласно договору, не только поставит в армию аппараты, но и обеспечит их обслуживание. В настоящее время беспилотные летательные аппараты и видеокамеры этого латвийского производителя поставляются в 50 стран мира. Офисы UAV Factory расположены в Латвии и США.

Предполагается, что летательные аппараты латвийского производства будут задействованы армией не только для военных целей, но и при проведении операций спасательного характера. Сумма контракта военным ведомством Латвии не разглашается.

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