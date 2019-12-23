Прага, , 15:50 — REGNUM Компания Skoda представила снимки обновлённого бюджетного Skoda Rapid для Китая. Изображения новинки опубликованы на сайте автопроизводителя.

Skoda Rapid для Китая Пресс-служба Skoda

Судя по изображениям, у четырёхдверного седана и пятидверного хэтчбека сильно изменится экстерьер. Автомобили от российского лифтбека получат переднюю оптику, иную решётку радиатора и новые бампера.

Обстановка в салоне новинки практически останется прежней — приборная панель и дверные карты останутся от базовой модели. Тем не менее, автопроизводители порадуют покупателей новым информационно-развлекательным комплексом с большим дисплеем во всю ширину центральной консоли.

Информации о технических характеристиках рестайлинговой модели Rapid для китайского рынка пока не сообщается.

Однако ожидается, что новинку укомплектуют атмосферным мотором MPI производительностью 110 л. с. рабочим объёмом 1,5 л, который будет агрегатироваться с 5-позиционной «механикой» или 6-скоростным «автоматом». Ранее в пресс-службе компании Skoda сообщили, что на заводе марки в Нижнем Новгороде стартовало производство компактных кроссоверов Skoda Karoq по полному циклу. Также Skoda намерена запустить осенью 2020 года производство Karoq на предприятии в Братиславе.

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