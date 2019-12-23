Москва, , 14:22 — REGNUM Те строительные работы, которыми сопровождалось возведение Крымского моста, не нанесли ущерба окружающей среде. Об этом 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил директор по научной работе всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Олег Булатов.

«Мы проводили исследования и до того, как строился этот мост и во время его строительства и после. Самый главный вывод — все те строительные работы, которые были выполнены, не нанесли ущерба окружающей среде. Более того, в связи с осолонением Азовского моря, даже некоторые нетипичные виды рыб мигрируют сейчас через Керченский пролив», — сказал Булатов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин посетит Южный ФО и торжественно откроет движение по железнодорожной части Крымского моста.

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