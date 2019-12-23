Москва, 23 декабря 2019, 14:22 — REGNUM Те строительные работы, которыми сопровождалось возведение Крымского моста, не нанесли ущерба окружающей среде. Об этом 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил директор по научной работе всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Олег Булатов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин посетит Южный ФО и торжественно откроет движение по железнодорожной части Крымского моста.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин 23 декабря посетит Южный ФО