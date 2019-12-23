Москва, 23 декабря 2019, 14:07 — REGNUM О завершении подготовки технического проекта перспективных укрупнённых фрегатов океанской зоны 22 350М сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Данную работу выполнило Северное проектно-конструкторское бюро. Пишет ТАСС.
Строительство головного корабля может стартовать уже в 2020 году, если будет выделено должное финансирование. Новые корабли будут обладать огромной огневой мощью. На них предполагается установить по шесть универсальных корабельных стрельбовых комплексов ЗС14 (УКСК ЗС14) производства концерна «Мосинформсистема-Агат». Таким образом, на этом фрегате будет располагаться 48 пусковых установок ракет.
УКСК ЗС14 позволяет применять из него ракеты различных марок. Речь идёт о различных модификациях ракет «Калибр», ракетах «Оникс», «БраМос», а также о перспективных гиперзвуковых ракетах «Циркон» с дальностью полёта более 1000 километров и скоростью около 9 Махов.
Сейчас ВМФ РФ имеет в строю головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков». Вскоре флот получит и первый серийный фрегат этого проекта «Адмирал Касатонов». Однако потребности ВМФ РФ измеряются десятком и более подобных кораблей. Кстати, эти фрегаты оснащены только двумя установками вертикального пуска УКСК ЗС14,