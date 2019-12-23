Москва, , 14:07 — REGNUM О завершении подготовки технического проекта перспективных укрупнённых фрегатов океанской зоны 22 350М сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Данную работу выполнило Северное проектно-конструкторское бюро. Пишет ТАСС.

Строительство головного корабля может стартовать уже в 2020 году, если будет выделено должное финансирование. Новые корабли будут обладать огромной огневой мощью. На них предполагается установить по шесть универсальных корабельных стрельбовых комплексов ЗС14 (УКСК ЗС14) производства концерна «Мосинформсистема-Агат». Таким образом, на этом фрегате будет располагаться 48 пусковых установок ракет.

УКСК ЗС14 позволяет применять из него ракеты различных марок. Речь идёт о различных модификациях ракет «Калибр», ракетах «Оникс», «БраМос», а также о перспективных гиперзвуковых ракетах «Циркон» с дальностью полёта более 1000 километров и скоростью около 9 Махов.