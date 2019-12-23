Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Американская компания Lordstown Motors раскрыла технические характеристики электрического пикапа Endurance. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Ожидается, что новинка от Lordstown Motors составит конкуренцию Tesla CyberTruck.

Согласно имеющимся данным, мощность пикапа будет равна 600 л. с., а запас хода составит более 322 км (по стандарту EPA). Всего в год будет собираться 500 тыс. единиц этой модели.

Привод у Endurance 4×4. Всего в авто установлено четыре электромотора на каждом колесе. При этом покупатель сможет приобрести модификацию электрокара с двумя двигателями (один мотор на ось). Каждое колесо будет также оснащено специальным тормозным механизмом. Зарядка аккумулятора у Lordstown Endurance будет производится в течении 10 часов.

Стоимость самой дешёвой комплектации авто составит 52,5 тыс. долларов (около 3,3 млн рублей).

Ранее суперкар Genovation GXE установил новый рекорд скорости среди электрокаров. Ему удалось удалось достигнуть 340,86 км/ч, превзойдя свой собственный рекорд в 338,28 км/ч.

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