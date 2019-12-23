Берлин, , 13:45 — REGNUM Компания Volkswagen выпустила электромобили ID.3 с серьезными проблемами с программным обеспечением. Об этом сообщается на сайте Electrek.

По данным журналистов, автокомпания вернёт на доработку 20 тыс. новых электромобилей, которые должны были выйти на автомобильный рынок Европы. Сообщается, что специалистам придется вручную обновлять ПО на всех моделях. Однако, какие конкретно трудности могут возникнуть с программным обеспечением, не сообщается.

Программы на авто обновят на моделях в начале 2020 года. До этого времени электрокары будут находиться на специальных площадках, где они будут дожидаться специалистов, которым предстоит перезагрузить ПО.

Сообщается, что со временем перезагрузка программ можно будет осуществлять «по воздуху», но на данный момент обновить ПО можно только с помощью кабеля.

Напомним, в конце ноября пресс-служба компании Volkswagen сообщила, что бренд продал 100-тысячную модель e-Golf. «Юбилейная» модель была вручена покупателю на Стеклянной Мануфактуре в городе Дрезден.

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