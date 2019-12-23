Сеул, , 13:00 — REGNUM Южнокорейская автокомпания KIA изготовит электрический Seltos с 201-сильным электромотором. Об этом сообщается на сайте TheKeea.

Электромобиль на базе модели Seltos известен под заводским индексом SP2 EV. Это не первая модель компании KIA, которая получила электродвигатель. Ранее электрификации подверглись автомобили Soul EV и e-Niro. По информации автопроизводителя, в модельной линейке этот кроссовер разместится между Soul и Sportage.

В качестве силового агрегата у Seltos будет установлен электромотор мощностью 201 л. с., который сочетается с аккумулятором на 64 кВт/ч.

Ожидается, что автокомпания будет продавать Seltos EV только в Азии. При этом сначала новинка появится на домашнем рынке, а затем в Индии и Китае. В КНР электрокары пользуются хорошим спросом.

Первый электрокар сойдёт с конвейера завода в августе 2020 года.

Напомним, компания KIA готовит к производству новую бюджетную модель кроссовера KIA Sonet. Начало продаж модели планируется в 2020 году, а премьера автомобиля состоится уже в феврале следующего года.

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