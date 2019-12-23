Москва, , 10:41 — REGNUM Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны РФ первую зенитную ракетную систему С-350 «Витязь». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

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Уточняется, что торжественная церемония состоялась накануне, 22 декабря, на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о завершении разработки ЗРК С-350 «Витязь». По его словам, эта зенитная ракетная система обладает повышенными огневыми возможностями. В Вооружённых силах России этот комплекс, который может успешно бороться со всеми существующими и перспективными средствам воздушного нападения, а также с малозаметными целями и крылатыми ракетами, заменит ЗРК С-300В.

Напомним, в огневой батарее «Витязь» три пусковых установки. Каждая пусковая установка несет по двенадцать ракет.

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