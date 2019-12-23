Берн, , 10:49 — REGNUM Сверхлёгкий, гибкий и прочный мини-робот, внешне похожий на жука или бабочку, создан специалистами Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и их коллегами из Франции. Изобретатели полагают, что стаи таких роботов смогут работать в труднодоступных местах или изучать колонии насекомых, говорится в статье в Science Robotics.

Робота назвали «DEANsect», он может преодолевать 3 см в секунду. Первая версия робота получает энергию по сверхтонкому и гибкому проводу, вторая — полностью автономна и несёт батарейку на спине.

Робот выдержит, если на него встать ботинком или ударить мухобойкой. Он гибкий и быстрый благодаря очень тонкому эластомеру, весит устройство всего 0,2 грамма.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Массачусетс полиция взяла на службу собакоподобного робота Spot.

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