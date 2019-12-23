Сеул, , 10:41 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai работает над созданием летающей машины с поворотными винтовыми моторами. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Премьера прототипа летающего автомобиля пройдёт в январе 2020 года на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. В компании новинку называют «персональным воздушным автомобилем» (Personal Electric Vehicle).

Прототип представляет собой компактный конвертоплан — летательный аппарат с поворотными винтовыми моторами, которые при взлете и посадке создают подъемную силу, а при горизонтальном полете — тянущую.

Для создания городского воздушного транспорта бренд создал особое подразделение. Об этом автопроизводитель сообщил еще в начале осени текущего года. Возглавил новое направление Шин Чжэвон. До этого назначения он порядка 30 лет занимался авиационными исследованиями в NASA.

По мнению специалистов Hyundai, летающие автомобили имеют хорошие перспективы в городском сервисе воздушного такси.

Ранее стало известно, что компания Hyundai создала несколько специализированных уникальных приложений для работы в виртуальной реальности. Они будут использоваться для оценки тех или иных инженерных решений в конструкции разрабатываемого автомобиля.

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