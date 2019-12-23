Гуйян, Китай, , 09:29 — REGNUM Система спутникового позиционирования BeiDou теперь применяется в сферах туризма, транспорта и предотвращения бедствий в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

По данным информационного центра провинции, более 4000 единиц оборудования профилактики бедствий было установлено и 29 единиц оборудования прогнозирования бедствий было обновлено с применением системы BeiDou.

Свыше 60 тыс. единиц оборудования было разработано и применено для облегчения ситуации с пробками на улицах провинции, а также при дорожно-транспортных происшествиях и спасательных операциях. Более 10 тыс. единиц оборудования в туристических местах и в турагентствах также подключены в системе BeiDou для развития туризма в регионе.