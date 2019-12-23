Вена, , 08:52 — REGNUM Крупнейший в мире австрийский производитель транспортных средств и оборудования для пожаротушения Rosenbauer создал первую в мире пожарную машину на электричестве. Об этом сообщается на сайте Business Insider.

Электрическая пожарная машина Business Insider

Официальная премьера машины состоялась в Австрии.

Представленное авто стало не только более экологичным по сравнению с пожарными машинами с двигателями внутреннего сгорания, но еще и более компактным. Небольшой размер пожарной техники является существенным преимуществом в условиях, когда приходится ехать на вызов через узкие дворы, заставленные машинами.

Автопроизводители сделали в электрическом авто удобное расположение пульта управления выдвижной лестницей и системами машины — теперь это можно делать с земли.

Стоимость новинки в полной комплектации равна 1,2 млн долларов (около 74,74 млн рублей).

Напомним, компания Tesla планирует уменьшить стоимость электромобилей Model 3, которые производятся в Китае на 20% и выше. Такое снижение цен станет возможным благодаря повышению локализации производства. На предприятии в КНР будут использоваться больше собранных в этой стране деталей и комплектующих.

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