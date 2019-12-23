Москва, , 08:44 — REGNUM В России намерены создать стратегический самолёт-бомбардировщик шестого поколения. Известно, что он будет беспилотным. Об этом заявил командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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«Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным», — уточнил в интервью газете «МК» Кобылаш.

Кроме того, по его словам, планируется создание нового комплекса дальней авиации. Речь не идёт только о модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы. Но и о создании стратегического бомбардировщика пятого поколения, который будет дозвуковым. Командующий добавил, что новый самолёт будет дозвуковым и «сможет решать все задачи дальней авиации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что до 2027 года на вооружение ВКС России начнёт поступать дальний бомбардировщик нового поколения, также известный под обозначением ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Выкатка первого опытного образца ПАК ДА запланирована на период 2021—2022 годов. Техническая документация для его производства передаётся на Казанский авиазавод.

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