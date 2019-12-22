Берлин, , 19:33 — REGNUM Инженеры из Технологического института Карлсруэ в Германии разработали интерактивный беспилотник, который может летать по офису, выполняя данные ему поручения. Об этом сообщает TechXplore.

Летающий офисный помощник оснащён системой автоматического распознавания речи, диалоговой системой и диспетчером полета, планирующим траекторию полёта дрона к заданной цели, которая также будет огибать препятствия на пути в виде людей или мебели.

Система пока не идеальна: не редко возникают ошибки с распознаванием имени человека, к которому должен полететь дрон, столкновения с прозрачными препятствиями из стекла, нарушения позиционирования в пространстве при очень ярком или изменяющимся освещении. К тому же одной зарядки беспилотнику хватает только на выполнение 3−4 заданий. Однако, работы по совершенствованию системы продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Международную космическую станцию (МКС) доставили нового робота с искусственным «эмоциональным интеллектом» CIMON-2, который может самостоятельно плавать по отсекам станции, читать тексты, записывать видео проводимых экспериментов и даже беседовать с космонавтами, которые также могут поручить ему сфотографировать что-нибудь на станции и отчитаться.

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