Нью-Мексико, США, , 17:32 — REGNUM Американский беспилотный космический корабль Starliner совершил посадку на полигоне в штате Нью-Мехико в США. Об этом 22 декабря сообщается на официальной странице Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети Twitter.

«Космический корабль Starliner благополучно приземлился в 7:58 по восточному времени в Нью-Мексико», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, запуск 20 декабря стал первым для корабля Starliner. Первый полёт корабля, разрабатываемого для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, проходит в беспилотном режиме.

Программа испытательного запуска предусматривала стыковку корабля Starliner с МКС, однако в NASA отменили эту операцию из-за сбоя в работе систем корабля при выходе на опорную орбиту.

22 декабря космический корабль начал заход на посадку на полигон американского аэрокосмического агентства NASA в штате Нью-Мексико.

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