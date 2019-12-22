Вашингтон, 22 декабря 2019, 17:53 — REGNUM Разработанный компанией Boeing корабль Starliner совершил мягкую посадку на полигоне американского аэрокосмического агентства NASA в штате Нью-Мексико 22 декабря, сообщает пресс-служба NASA.
В NASA отметили, что все операции, включая сход с орбиты, раскрытие и сброс теплового щита, а также срабатывание парашютной системы, прошли в штатном режиме.
Первый испытательный запуск корабля Starliner состоялся 20 декабря. Программа испытаний предусматривала стыковку с Международной космической станцией, но этим планам помешал сбой в работе компьютерных систем корабля во время выхода на опорную орбиту. NASA и Boeing приняли решение об отмене стыковки с МКС и возвращении корабля на Землю.
Напомним, корабль Starliner разрабатывается компанией Boeing в рамках контракта NASA для доставки астронавтов на МКС. Первый испытательный запуск проходил в беспилотном режиме. В Boeing планируют провести первый запуск Starliner с экипажем на борту в 2020 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Boeing рассказали, что специалистам компании удалось провести часть запланированных тестов корабля Starliner, несмотря на отмену стыковки корабля с МКС.