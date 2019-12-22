Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Космический корабль Starliner начал заход на посадку на полигон американского аэрокосмического агентства NASA в штате Нью-Мексико. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба NASA.

Двигатели космического корабля компании Boeing, находящегося на орбите высотой около 250 км от поверхности Земли, были запущены в 15:23 по московскому времени. Планируется, что корабль совершит посадку на полигоне NASA в течение часа.

Напомним, запуск 20 декабря стал первым для корабля Starliner. Первый полёт корабля, разрабатываемого для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, проходит в беспилотном режиме.

Программа испытательного запуска предусматривала стыковку корабля Starliner с МКС, однако в NASA отменили эту операцию из-за сбоя в работе систем корабля при выходе на опорную орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Boeing рассказали, что специалистам удалось провести часть из запланированных тестов корабля Starliner на околоземной орбите.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA покажет приземление корабля Starliner в прямом эфире